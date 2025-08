Samuel Lino não se apresentou à torcida do Flamengo nesta quinta-feira (31), antes do duelo com Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Relacionado para a partida, o atacante foi a campo junto aos companheiros e participou apenas do aquecimento, sem os cumprimentos aos torcedores, anunciados pelo clube. Ele começa o jogo no banco de reservas, e há expectativa para estreia no segundo tempo.

Samu é a contratação mais cara da história do Rubro-Negro. O Fla pagou 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), além de possível bônus por metas de um milhão de euros (R$ 6,5 milhões), pelo brasileiro de 25 anos.

Outros dois reforços da janela, Emerson Royal e Saúl Ñíguez, apresentados aos torcedores no último domingo (27), também começam a partida no banco de reservas e pode estrear com o Manto Sagrado.

Por fim, Jorge Carrascal, que chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira (30), ainda não foi anunciado pelo Flamengo. O clube informou que ainda há documentação pendente por parte do Dínamo de Moscou para a conclusão da contratação. O jogador, no entanto, já foi aprovado nos exames médicos realizados ao longo desta quinta-feira (31).

