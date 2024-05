Torcedores do Flamengo elegem quem merece receber ‘nota 10’ em vitória no Brasileirão

Flamengo venceu o Corinthians no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo voltou a venceu e superou o Corinthians no Brasileirão. Com isso, os rubro-negros foram à loucura e elegeram quem mereceu receber uma "nota 10" pela atuação na partida. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Flamengo.

A Nação cravou que Lorran foi o craque da partida e recebeu a "nota 10", com 71% dos votos (1,6 mil). O uruguaio De la Cruz, que também está encantando os rubro-negros ficou em segundo lugar com 18% dos votos (401 votos). Por último, ficou o atacante Pedro com 11% dos votos (241 votos).

