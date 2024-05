Dirigente do Flamengo afirma que clube quer a continuidade do Brasileirão: ‘Ajudar mais do que ficando parado’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 22:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo é a favor da continuidade do Brasileirão. Após a vitória sobre o Corinthians, no Brasileirão, o diretor executivo Bruno Spindel afirmou que o clube pode "ajudar mais ainda do que ficando parado". Confira no player acima.

Flamengo é contra a paralisação do Brasileirão (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

A gente entende que, continuando a trabalhar, exercendo as atividades, podemos ajudar mais ainda do que ficando parado — disse Spindel

Milhares de pessoas estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. Além disso, 136 pessoas morreram no Estado. Os estádios e CT dos clubes gaúchos também estão completamente alagados.

Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu a opinião de todos os clubes sobre a paralisação do Brasileirão. O Flamengo, assim como outras equipes, realizaram diversas ações para arrecadas fundos e doações às vitimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

- A posição quem vai falar é o presidente Rodolfo Landim, é quem faz essa ligação junto com a CBF. Tem uma questão óbvia, humanitária, que temos que tratar. Os clubes têm que ajudar da melhor forma possível, tem que contribuir para que essa tragédia seja diminuída. Enfim, tem que ver qual é a melhor forma possível. Se a melhor for essa, caminha para isso. Ou se tem outras mais contundentes. O presidente na hora certa vai dar o tom. Eu estava numa semana conturbada, resolvendo as coisas dentro do CT, ajustando alguns pontos em que deveríamos estar. Falei muito pouco com o presidente. Esse tema fica para ele.

- Exatamente por esse motivo que estou aqui. Todos nós, como instituição e seres humanos, somos solidários por essa tragédia. O lado humano vem acima de tudo. A gente tem amigos, alguns aqui do clube tem inclusive parentes no Rio Grande do Sul. O clube tem feito várias ações para ajudar. O Flamengo já naturalmente se solidarizaria com uma causa natural, essa mais ainda por sermos brasileiros. Fizemos uma ação hoje com o pix da ação da cidadania para ajudar nessa catástrofe. O clube já se posicionou em relação aos co-irmãos Inter, Grêmio e Juventude. Temos nos solidarizado e nos colocamos o centro de treinamento à disposição para que quando, e se julgarem necessário, usarem a nossa instalação entre outras ações. A gente entende que, continuando a trabalhar, exercendo as atividades, podemos ajudar mais ainda do que ficando parado.

- Tem uma série de outras atividades no Brasil que não foram paradas pela catástrofe. Queremos ajudar da melhor forma, e o Flamengo entende que pode ajudar muito mais se o campeonato seguir. A gente se solidariza, o lado humano, as vidas, tudo que podemos fazer para ajudar… O Flamengo, de uma forma ou outra, vai continuar ajudando. A gente entende que se continuar a trabalhar vai ajudar mais. O pix de hoje foi todo para a ação da cidadania, é uma forma importante de ajudar.