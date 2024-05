Tite ganha nova dor de cabeça no Flamengo para jogo pela Copa do Brasil e planeja mudanças; entenda

Tite ganha novo problema no Flamengo para resolver até quarta-feira (22) (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio as polêmicas envolvendo o nome de Gabigol, Tite ganhou mais uma dor de cabeça no Flamengo. O treinador precisará pensar em uma nova dupla de zaga para o jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil.

Na vitória sobre o Bolívar, Léo Pereira deixou o campo aos 36 minutos do primeiro tempo e foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, o atleta não deve estar à disposição do treinador.

Com isso, dois jogadores lutam por uma posição ao lado de Fabrício Bruno: Léo Ortiz e David Luiz. Tite precisará decidir nos próximos treinamentos quem será o parceiro ideal para o camisa 15 em um confronto decisivo em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil fora de casa.

LÉO ORTIZ

Desejo antigo da diretoria do Flamengo, Léo Ortiz foi contratado com muito esforço, mas tem dificuldades para encontrar uma vaga na equipe titular devido a regularidade de outros jogadores. No entanto, o defensor já fez quatro partidas desde que chegou ao Rio de Janeiro.

O atleta foi titular em três jogos, sendo dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão. Nesse início de trajetória, o jogador vem se destacando pela qualidade na saída de bola, mas também pela periculosidade ofensiva, onde chegou a balançar as redes contra o Palestino, no Maracanã.

DAVID LUIZ

O veterano já fez sete partidas na temporada e foi a primeira opção de Tite para substituir Léo Pereira diante do Bolívar. Seria isso um sinal? Na coletiva, o comandante não foi perguntado sobre o tema, o que deixa uma dúvida no ar.

No entanto, David Luiz não atuava desde o dia 24 de abril, o que pode ter sido fator chave para jogar por alguns minutos e não perder o ritmo necessário quando for exigido. E essa exigência pode ser que seja no próximo compromisso.

Fato é que desde sexta-feira (17), Tite trabalha para encontrar o substituto ideal de forma rápida e que entregue a segurança defensiva necessária para que o Flamengo avance sem sustos. Até porque o torcedor já está cansado de polêmicas e dores de cabeça.