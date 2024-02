- - Flamengo e Fluminense tem duas ideias muito parecida. As duas equipes gostam da bola, do jogo. Por vezes uma que alterna ser vertical e ser incisiva, outras jogando por um lado para depois te induzir e procurar o gol pelo outro. Esse lance mostra que você faz o princípio do basquete. Você roda a bola de um lado, roda para o outro e você mexe a marcação adversária e as coberturas. Essa coordenação nessa sequência de movimentos é muito difícil de fazer. Daqui a pouco você encontra espaço de infiltração. Você não faz isso a esmo, você faz com o objetivo. Para o lado para encontrar verticalidade. Ela tem agudos, velocistas. E tem um Arrasca, De La Cruz, Pulgar, Igor (Jesus). Ela roda para o lado para depois ser vertical.