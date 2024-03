Tite celebra “vitória incontestável” do Flamengo sobre o Fluminense no Maracanã

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 00:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite era só sorrisos na sala de imprensa do Maracanã, após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Apesar da felicidade com o triunfo, o técnico tratou de afirmar que a vaga na decisão ainda está em disputa.

Vitória incontestável

- Um grande jogo. Um jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. E um resultado inconteste. Não dá para avaliar os números agora, não tem jeito. A adrenalina fica projetando uma semifinal ainda aberta. - disse Tite

Satisfeito com o desempenho, Tite exaltou a superioridade do Flamengo na partida, tanto no ataque quanto na defesa. O técnico completou falando sobre a boa relação que tem com o elenco.

- Tem uma relação de profissionais que são transparentes e leais. Que querem trabalhar. E querem merecer através do trabalho. Não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas também não quer que ninguém tire o que é seu. É um direito que ela tem. Ela procura dentro do trabalho se fazer merecedora. Às vezes o jogo do desempenho não é o jogo do placar, mas às vezes se traduz. Não temos familiares, temos um grupo extraordinário -, finalizou.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, Flamengo e Fluminense fizeram um clássico movimentado. O Flamengo começou a partida dominando. No início, o destaque foi para Everton Cebolinha, que teve velocidade e inteligência para encontrar espaços na defesa. Sem espaços, o Tricolor só assustou o Flamengo aos 12, mas levou um contra-ataque que quase terminou em gol de Pedro.

Fluminense x Flamengo 09/03/2024

A partir dos 30, o Flamengo voltou a controlar a partida e, aos 46, abriu o placar. Após transição rápida, Pulgar cruzou na cabeça de Cebolinha, que cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Flamengo seguiu dominando. Mesmo com a melhora Tricolor após a entrada de Lima, o Rubro-negro continuou com a posse de bola e a iniciativa. Após a lesão de Ayrton Lucas, a equipe de Tite começou a jogar mais pelo meio.

Sem Thiago Santos, expulso após falta duríssima em Cebolinha, o Fluminense passou a administrar a derrota por pouco, já visando o segundo jogo, que acontece no próximo sábado. No fim, após um cruzamento incrível de Arrascaeta, Pedro deu números finais à partida.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo das duas equipes é no próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal.