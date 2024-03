Léo Ortiz assina com Flamengo e é o terceiro reforço Rubro-Negro para 2024. (Foto: Gilvan de Souza /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de uma novela que se estendeu desde novembro, o Flamengo finalmente anunciou Léo Ortiz como novo integrante na zaga rubro-negra para 2024. O jogador é o terceiro reforço para a equipe de Tite nesta janela de transferência.

Apesar da demora para fechar a contratação, o Flamengo correu para regularizar o zagueiro de 28 anos a tempo para jogar o Campeonato Carioca. O defensor já está inscrito no BID e no Boletim Informativo Diário da Ferj (BIRA). Com isso, Léo Ortiz já pode estreiar pelo Rubro-Negro.

O Flamengo enfrenta o Fluminense pelo primeiro jogo da semifinal do estadual neste sábado (9) no Maracanã, às 21h (Brasília), e tem a vantagem de dois resultados iguais, por ter tido uma campanha melhor na Taça Guanabara.

O zagueiro já treinou com o elenco nesta quarta-feira (6) e pode fazer sua estreia com a camisa Rubro-Negra já no jogo de ida da semifinal por conta de uma possível ausência de Fabrício Bruno, que sofreu uma fratura no nariz.

Léo Ortiz chega no clube da Gávea após cinco anos atuando no time paulista sendo um dos principais jogadores da equipe, que fez uma boa campanha na última temporada, e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2021 e 2022.

Léo Ortiz desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Comprado por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual), o jogador é o terceiro zagueiro mais caro da história do Flamengo, mas pode chegar a bater recordes caso cumpra metas estabelecidas no contrato. Se ele conquistar títulos com a camisa rubro-negra, o Flamengo terá que pagar mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) de bônus ao Bragantino.