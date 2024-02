Igor Jesus é a grande revelação do Flamengo neste Campeonato Carioca. A joia da base vem ganhando espaço com Tite neste início de ano, e seu atual contrato com o Rubro-Negro se encerra em dezembro de 2025. Desta forma, o clube já abriu conversas para a renovação do vínculo com o volante de 20 anos até o fim de 2027, segundo informações do portal "Goal".