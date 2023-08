O técnico do Olimpia, Francisco Arce, apontou que vai escalar os jogadores que estão melhores fisicamente e disse ainda que quer competir e fazer frente ao Flamengo em todas as situações que o jogo mostrar. A partida contra o Flamengo será apenas a terceira de Arce no comando do Olimpia. O treinador anterior, conhecido dos brasileiros, Diego Aguirre, foi demitido após a eliminação na Copa Paraguai.Quem também falou foi o capitão Richard Ortiz, que disse que o time estaria "pronto para guerra"