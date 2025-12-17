Arrascaeta exalta partida do Flamengo contra o PSG: 'Demos o nosso melhor'

Nos pênaltis, o Flamengo perdeu para o PSG e ficou com o vice-campeonato do Mundial. No tempo normal, a equipe rubro-negra segurou o empate por 1 a 1, e até teve chances de conseguir a vitória. Após a partida em Doha, no Catar, Arrascaeta enalteceu o desempenho do time carioca.

- Demos o nosso melhor para esse jogo, contra uma das melhores equipes do mundo. Os caras que têm uma velocidade, uma técnica. Jogam muito rápido, muita movimentação. Era um jogo muito difícil para nós, em final de temporada também. A medida que foram passando os minutos, a gente se desgastou mais. Conseguimos o empate, mas infelizmente não deu. Gratamente com meus companheiros, nada que reclamar, nada que falar. Cada um de nós deu o melhor. E agradecemos ao torcedor que veio aqui para correr atrás desse sonho. Infelizmente não deu certo, mas a gente deu o nosso melhor - iniciou Arrascaeta.

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim Jaafar/AFP)

- Sou muito grato a esse grupo, a todo esse time, porque durante todo o ano a gente batalhou muito, trabalhou muito para chegar nesse final do ano e conquistar essas tasas importantes que a gente conquistou. Víamos com a ilusão de chegar aqui e levar mais uma, mas como falei, não tenho nada que reclamar para ninguém - completou.

Atuação do Flamengo nos pênaltis

Quatro jogadores do Flamengo desperdiçaram suas cobranças: Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Arrascaeta enalteceu a atuação do goleiro Safonov. Além disso, disse que faltou sorte ao Rubro-Negro.

- Pênalti, as vezes, tem que ter um pouquinho de sorte também. O goleiro deles foi muito bem. Faz parte do futebol. Dessa vez não deu para nós - resumiu o uruguaio.

