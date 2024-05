Romário sai em defesa de Gabigol após punição do Flamengo, mas ressalta: ‘Assunto complexo’

Romário não acredita em desrespeito de Gabigol com o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro (RJ)

No fim da partida entre América-RJ e Petrópolis, Romário concedeu uma entrevista no campo do Giulite Coutinho e foi questionado sobre as recentes polêmicas envolvendo Gabigol. O tetracampeão saiu em defesa do atacante do Flamengo no caso da foto vazada com a camisa do Corinthians.

- É um assunto muito complexo, pra ser sincero eu nunca vesti a camisa de um time enquanto eu estava em outro. Mas eu acredito que este gesto do Gabigol não foi um desrespeito ao Flamengo. Eu não o conheço muito pessoalmente, mas eu não acredito que ele faria isso de propósito, pelo respeito que ele tem ao clube. Ele é um cara inteligente, sabe a importância e o tamanho do clube em todos os sentidos. A gente tem que entender algumas situações antes da gente criticar. Parabéns a diretoria do Flamengo por ter multado e até mesmo ter tirado a camisa 10 dele, mas eu reitero que não foi uma atitude de desrespeito por parte dele.

Por conta dessa atitude, Gabigol perdeu o direito de usar a camisa 10 do Flamengo e passará a utilizar o número 99 em competições nacionais. Além disso, o atleta foi multado em 10% do seu salário por conta da crise instaurada no Ninho do Urubu.

Na manhã deste sábado (18), o jogador treinou sob comando do técnico Tite e deve ser relacionado para o duelo contra o Amazonas, pela 3ª fase da Copa do Brasil.