Reinier não pensa em retorno ao Flamengo e revela objetivo para próxima temporada

Reinier atuou pelo Frosinone, da Itália, na última temporada (Divulgação/Frosinone)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Real Madrid, Reinier não pensa em um retorno ao Flamengo na janela de transferências do meio do ano. Em entrevista ao "ge", o atleta afirmou que está focado em ter uma sequência no clube espanhol.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

- A minha cabeça está no Real Madrid a partir de agora. Mais para frente, quando a janela abrir, ver o que o meu empresário e meu pai vão resolver sobre esse assunto. O meu objetivo é buscar o meu melhor e o melhor lugar para mim também. Com toda sinceridade do mundo: eu ainda não pensei nisso (retornar ao Brasil). Mas eu não posso descartar nada. Tudo é possível no futebol, mas eu não tenho isso em mente.

O meia possui contrato com o Real Madrid até junho de 2026, mas ainda não foi aproveitado pela equipe espanhola. Desde que chegou na Espanha, o atleta foi emprestado ao Dortmund, Girona e Frosinone, mas sem muito sucesso.

Embora as especulações em relação a um retorno para o Flamengo sejam naturais, uma vez que o jovem foi formado no Ninho do Urubu, o clube não é visto como ideal para o desenvolvimento do jogador. Aos 22 anos, Reinier espera dar uma resposta ao investimento feito pela sua chegada na Europa.