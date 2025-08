Reforços ‘furam fila’ no Flamengo e ganham prioridade

O Flamengo teve novidades no empate por 1 a 1 com o Ceará no domingo (3), no Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Recém-contratos e estreantes diante do Atlético-MG na última quinta-feira (31), Emerson Royal e Samuel Lino começaram como titulares contra o Vozão e "furaram a fila" no elenco rubro-negro; Saúl Ñíguez foi a primeira opção vindo do banco.

continua após a publicidade

➡️ Emerson Royal avalia empate do Flamengo com o Ceará: ‘Não tão ruim’

Samu não só foi escolhido para começar o jogo em Fortaleza, mas atuou por 90 minutos, mesmo tendo voltado de férias há apenas cinco dias, quando se apresentou ao Fla. Com Everton Cebolinha e Michael lesionados, Filipe Luís depositou confiança na contratação mais cara da história do clube; Lino chegou por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), pagos do Flamengo ao Atlético de Madird.

Destaque contra o Galo, o camisa 16 não chamou tanta atenção diante do Ceará, mas teve atuação sólida. Participativo, teve 64 ações com a bola, acertou 31 de 42 passes (apenas 74%), finalizou duas vezes e completou todos os quatro dribles tentados. Defensivamente, foi importante na recomposição e venceu nove de 13 duelos.

continua após a publicidade

Emerson Royal, por sua vez, ficou em campo até os 40 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Varela. Antes da estreia no segundo tempo da derrota para o Atlético-MG, o camisa 22 não entrava em campo desde janeiro, ainda no Milan. Mesmo assim, Filipe Luís escolheu escalá-lo como titular e apenas o substituiu nos instantes finais da partida no Castelão.

O lateral-direito foi melhor ofensivamente do que defensivamente. Fez boa jogada na linha de fundo logo na primeira chance do Flamengo, completou 24 de 31 passes (77%), mas venceu apenas um dos três dos cinco duelos defensivos que enfrentou. No segundo tempo, esteve visivelmente desgastado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Por fim, Saúl seguiu como opção no banco de reservas, mas entrou em campo logo na volta do intervalo, substituindo Arrascaeta, que sofreu problema muscular. Discreto, o espanhol acertou 23 dos 24 passes que tentou e até arriscou bicicleta nos minutos finais, mas ainda precisa ganhar ritmo.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (6) e visita o Atlético-MG pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; na ida, vitória do Galo por 1 a 0. Último reforço anunciado pelo Rubro-Negro, Jorge Carrascal ainda não terá sua estreia com o Manto Sagrado, pois não chegou a tempo de ser inscrito na competição.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real