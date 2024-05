(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

RB Bragantino e Flamengo se enfrentam neste sábado (4), pela quinta rodada da Série A do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista (SP), com transmissão do Premiere.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

As odds disponiveis no Lance! Betting apontam 2.43 para um triunfo do Flamengo, 2.9 no empate e 2.9 para uma vitória do Bragantino no Brasileirão.

Na última rodada do Brasileirão, o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo, enquanto o Bragantino empatou com o Fortaleza.

➡️ A maior cobertura do futebol brasileiro. Aproveite 30 dias grátis e assine o Premiere!

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO X FLAMENGO

BRASILEIRÃO SÉRIE A - QUINTA RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de maio de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Nabizão, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (FIFIA-RS)

➡️ Siga o Lance! Flamengo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Rubro-Negro

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Pedro e Bruno Henrique

Último duelo entre o Flamengo e o Bragantino no Brasileirão foi no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)