Pressionado no Flamengo, Tite busca novas soluções para amenizar crise e quebrar tabu diante do Bragantino

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vaiado e xingado no Maracanã por parte dos torcedores do Flamengo na vitória sobre o Amazonas, Tite encara o duelo contra o RB Bragantino como chave. Com o objetivo de amenizar as críticas, o comandante busca novas soluções para quebrar um longo tabu diante do Massa Bruta.

Em fim de processo de recuperação, Arrascaeta e Cebolinha devem seguir desfalcando o Rubro-Negro e serem preservados para o confronto da Libertadores. Além da dupla, Pulgar está fora por mais algumas semanas devido a um problema no tornozelo.

Recentemente, o Flamengo apresentou uma queda de desempenho, o que resultou nas duas primeiras derrotas de 2024 para Bolívar e Botafogo. E nem a vitória diante do Amazonas, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, agradou aos mais de 39 mil presentes no estádio.

Depois do confronto com a equipe do norte, De La Cruz e Viña relataram dores musculares e podem ser preservados. Com muitos problemas do meio para a frente, o Rubro-Negro sofre com um ataque ineficiente, tendo marcado apenas dois gols nos últimos quatro jogos.

Com opções limitadas, mas agora com o retorno de Gabigol ao plantel, Tite precisa estancar uma crise que começa a surgir. E diante de um adversário cujo o Flamengo não ganha fora de seus domínios desde 1996, que é o Bragantino.

Sem a liderança do Grupo E da Libertadores, fora do G6 no Brasileirão e com a possibilidade de ver um rival direto abrindo uma diferença grande de pontos no início da competição, o Mais Querido precisa se reconectar com o que fez no início do ano. Antes que seja tarde demais para uma recuperação.

Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro não irá paralisar durante a Copa América, o que fará com que o Flamengo perca peças chaves por até nove jogos. A equipe precisa de um início forte para ter gordura para queimar no decorrer do torneio.

Quebrar o jejum de 26 anos sem vencer em Bragança Paulista é essencial para evitar o aumento de uma crise entre Tite e os torcedores que está no início. Mas o treinador precisa encontrar soluções rapidamente e dar uma resposta a altura dos investimentos feitos no campo.

Flamengo vive a expectativa de De La Cruz jogar contra o Bragantino (Marcelo Cortes/CRF)