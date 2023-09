Excluindo as conquistas de Campeonatos Cariocas, o Flamengo venceu uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros, três Libertadores, um Mundial, uma Mercosul, uma Copa dos Campeões e duas Supercopas do Brasil fora do Maracanã. De 2019 até aqui, foram quatro taças levantadas longe dos seus torcedores.