Matheus Bachi, auxiliar, 34 anos



Filho de Tite, Matheus vive o futebol desde o berço. Formado em Ciência do Exercício nos Estados Unidos, iniciou a carreira como auxiliar do Caxias e foi chamado para integrar a comissão técnica do pai em 2015, quando ele ainda tava no Corinthians. Desde então, os dois trabalham juntos.



Na Seleção Brasileira, Matheus era o auxiliar que ficava mais voltado a cuidar das bolas paradas. Uma curiosidade é que ele fez um estágio no Flamengo, em 2015, com Vanderlei Luxemburgo.