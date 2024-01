A Arena das Dunas vai ser palco do jogo válido pela quarta rodada do Carioca entre Portuguesa e Flamengo, marcado para acontecer na tarde deste sábado (27), às 18h10, na Arena das Dunas, em Natal-RN. O Rubro-Negro, que tem um jogo a menos na competição e ainda está jogando com um time de garotos, busca mais uma vitória no Estadual para iniciar bem sua temporada.