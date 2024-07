Por que o Flamengo ainda não contratou Marcos Antônio, da Lazio?

Marcos Antônio em ação pela Lazio (Foto: Marco Rosi / Lazio)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo esteve perto de contratar o meio-campista Marcos Antônio, que pertence à Lazio e estava emprestado ao PAOK, da Grécia, na última temporada. No entanto, as negociações esfriaram os últimos dias por contra de desacordos entre os clubes na forma e nos valores do negócio.

Quanto o Flamengo ofereceu à Lazio por Marcos Antônio?

De acordo com informações publicadas pelo portal ge, a oferta do Rubro-Negro é de empréstimo com cláusula de compra ao final do período. Neste cenário, o Fla pagaria 400 mil euros (R$ 2,3 milhões) pela cessão do jogador, que seriam abatidos nos quatro milhões de euros (R$ 23,6 mi) de uma negociação definitiva, além de bônus por metas.

Por sua vez, a Lazio bate o pé na pedida de seis milhões de euros pela venda de Marcos Antônio (R$ 35,4 milhões). Contudo, o clube italiano estaria aberto à possibilidade de dividir o valor com metas de desempenho. Apesar da diferença grande, as partes se mantêm otimistas por um acerto até o fechamento da janela.

Qual a postura do Flamengo na negociação?

O Fla age com paciência e não avança nas conversas pelo meio-campista. Há expectativa por uma flexibilização por parte dos italianos, e a liberação dos italianos para que Marcos Antônio treine em Poções, no interior da Bahia, até que a negociação termine deixa o Flamengo tranquilo por um desfecho satisfatório.

