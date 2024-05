(Fotos: Thiago Ribeiro/AGIF e Divulgação/Zenit)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo deve buscar reposição para a saída de Fabrício Bruno, que está próximo de ser vendido ao West Ham, da Inglaterra. Segundo informações do portal "ge", o clube teria encaminhado o negócio pelo zagueiro por 15 milhões de euros (R$ 88 milhões).



Com isso, o jogador deve deixar o Rubro-Negro rumo à Premier League em julho, quando a janela de transferências internacionais será reaberta. Assim, a equipe de Tite ficaria apenas com David Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz no elenco principal para o setor. Por isso, o Olheiro Lance! listou cinco opções para o Flamengo substituir Fabrício Bruno ainda em 2024.

NINO

Ex-Fluminense e Seleção Brasileira, Nino seria nome ideal para o Flamengo reforçar seu elenco. No Zenit desde janeiro deste ano, o zagueiro não foi convocado desde que deixou o Brasil para atuar na Rússia. No entanto, tem sido titular absoluto do clube de São Petersburgo, e uma negociação ainda em 2024 parece difícil.

Nino, em ação pelo Zenit, é bom nome para substituir Fabrício Bruno no Flamengo (Foto: Divulgação / Zenit)

JUAN JESUS

Revelado pelo Internacional, Juan Jesus fez carreira no futebol italiano, onde está há 12 anos. Antes jogador de Internazionale e Roma, o zagueiro pertence ao Napoli há três temporadas e não tem sido titular absoluto da equipe. Em 2023/24, atuou em "apenas" 30 partidas dos Gli Azzurri, e uma volta ao Brasil poderia reaproximá-lo da Seleção.

Juan Jesus, do Napoli, seria boa opção para o Flamengo substituir Fabrício Bruno (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

JOAQUIM

Um dos principais nomes do Santos desde a última temporada, Joaquim tem sido apontado como alvo de clubes europeus e brasileiros desde o início do ano. Em dificuldades financeiras e disputando a Série B, o Peixe estaria disposto a fazer negócio pelo zagueiro de 25 anos.

Santos pensa em negociar Joaquim, que pode ser opção no lugar de Fabrício Bruno no Flamengo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

YERRY MINA

Um dos destaques do Palmeiras entre 2016 e 2018, o colombiano Yerry Mina está atualmente no Cagliari, da Itália. Excelente no jogo aéreo e conhecido por marcar muitos gols para um defensor, o zagueiro ficará livre no mercado na próxima janela de transferências, e um retorno ao Brasil parece muito possível. Segundo a Itatiaia, Cruzeiro e Atlético-MG já demonstraram interesse no jogador. Contudo, o histórico de lesões preocupa.

Yerry Mina, ex-Palmeiras e da seleção da Colômbia, ficará livre no mercado e poderia substituir Fabrício Bruno no Flamengo (Foto: NORBERTO DUARTE / AFP)

BERNARDO VITAL

Nome menos conhecido do público brasileiro na lista, o português Bernardo Vital é destaque do Estoril, da primeira divisão de seu país. O zagueiro de 23 anos tem passagens pelas seleções de base de Portugal e chegou perto de se transferir ao Hellas Verona, da Serie A Italiana, no início do ano. Jogador de futuro promissor, seria uma alternativa para o Flamengo em um mercado menor.

Bernado Vital é jovem destaque do Estoril e tem características parecídas com Fabrício Bruno, do Flamengo (Foto: Divulgação / Estoril)

