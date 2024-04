No Maracanã, torcedores do Flamengo exaltam Gabigol e insultam Rodolfo Landim

Gabigol foi homenageado pela torcida do Flamengo mesmo sem entrar em campo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 20:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Na decisão do Campeonato Carioca, torcedores do Flamengo presentes no Maracanã exaltaram Gabigol. Além dos pedidos pela permanência do camisa 10, duas bandeiras foram erguidas nas arquibancadas.

Por outro lado, o presidente Rodolfo Landim foi muito insultado por parte dos presentes por conta das recentes declarações sobre a renovação de contrato do atacante. O mandatário não crava uma extensão de vínculo e já disse que não fará loucuras pelo jogador.

Nesse momento, Gabigol está suspenso desde que foi condenado pelo Tribunal de Justiça Antidopagem por conta de uma tentativa de fraude em um exame. No entanto, o Flamengo pede o efeito suspensivo junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Com contrato até o fim de 2024, o camisa 10 pode não atuar caso a sanção não seja revertida, uma vez que o jogador precisará ficar sem entrar em campo até abril de 2025. Com isso, a situação do ídolo segue indefinida.