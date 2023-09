Titular absoluto de Jorge Sampaoli, Matheus Cunha vive boa fase no Flamengo. As atuações de destaque no Fla renderam ao jovem a convocação para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Técnico da Amarelinha, Ramon Menezes rendeu elogios ao goleiro do Rubro-Negro após o amistoso contra o Marrocos.