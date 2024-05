Lorran empolga torcida do Flamengo, que pede garoto de titular

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O garoto Lorran é o novo xodó da torcida do Flamengo. Horói da conquista da Copa Libertadores sub-20 com um gol e uma assistência na final diante do Boca Juniors, o jogador de 17 anos tem pedido passagem no elenco rubro-negro e começa a ganhar coro da torcida para ganhar a vaga de titular.

FLAMENGO X AMAZONAS - Lorran, jogador do Flamengo, durante partida contra o Amazonas no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Titular nessa quarta-feira (01), na vaga de Luiz Araújo, contra o Amazonas. A revelação rubro-negra atuou durante 72 minutos na partida válida pela Copa do Brasil e deixou o campo sob aplausos da torcida rubro-negra ao ser substituído. Nas redes sociais, parte da torcida do Flamengo exaltou o jogador e apelou para que ele ganhe a posição de titular na equipe de Tite.

A atuação contra o Amazonas foi a terceira seguida de Lorran, que atuou 20 minutos diante do Botafogo e também contra o Bolívar, respectivamente pelo campeonato brasileiro e pela Copa Libertadores. Na atual temporada, o novo craque do Ninho tem uma participação em gol, quando deu uma assistência para Léo Ortiz, que garantiu a vitória diante do Palestino no Maracanã.