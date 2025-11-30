Pedro acredita em volta antecipada: 'Estou fazendo de tudo'

Desfalque na final da Libertadores, quando o Flamengo conquistou o tetracampeonato neste sábado (29) após vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Lima, no Peru, o atacante Pedro acredita que pode jogar o torneio Intercontinental. Há 10 dias, o jogador rubro-negro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora dos gramados. Apesar da previsão do departamento médico do clube é de que ele volte a jogar somente no ano que vem, Pedro tem a expectativa de jogar a competição.

-Estou fazendo de tudo para estar no Mundial e espero estar lá. Foi uma lesão difícil na coxa, mas estou trabalhando para, se Deus quiser, estar lá - disse o centroavante durante a comemoração do título da Libertadores, em entrevista para a Flamengo TV

Intercontinental começa no dia 10 dezembro

O Flamengo começa a jornada para a conquista do torneio Intercontinental contra o Cruz Azul do México. A competição, que acontece em Doha, no Catar, começa no dia 10 de dezembro. Antes da lesão na coxa, Pedro se recuperava de uma fratura no braço direito. O centroavante acabou se machucando na partida contra o Racing da Argentina pelas semifinais da Libertadores.

Durante a comemoração do tetracampeonato da Libertadores, que aconteceu no centro do Rio neste domingo (30), Pedro lembrou da aflição de ficar fora da final em Lima, no Peru.

-Ficar de fora da final é muito difícil! Dá mais nervoso ainda, porque não se pode fazer nada mas eu estava confiante nos companheiros. É importante estar junto mesmo de fora. Dei apoio moral, no dia a dia também, e graças a Deus conquistamos - celebrou o atacante

Pedro sofreu uma lesão no braço direito na partida contra o Racing da Argentina (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Após a conquista do título da Libertadores da América, o Flamengo volta às atenções ao Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 75 pontos, cinco a mais do que o vice Palmeiras que tem 70, o time do Rio pode ser campeão do torneio na próxima quarta-feira (03) no Maracanã. O Flamengo recebe o Ceará, pela 37ª rodada da competição. Se vencer conquista o título do brasileirão 2025.

