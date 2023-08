Jorge Sampaoli escalou o Flamengo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís no sistema defensivo. O lado esquerdo, no entanto, composto por Filipe e David, viveu uma noite perturbadora. O lateral, que não é novidade para ninguém que não tem condições físicas de suportar a pressão, sofreu com o ataque adversário. E o zagueiro, responsável por cobrir a dificuldade do camisa 16, não conseguiu cumprir sua função.