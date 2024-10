Ingressos do Flamengo: onde comprar?

Ingressos do Flamengo: rubro-negro manda a maioria dos seus jogos no Estádio do Maracanã. (Foto: AGIF/Thiago Ribeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 07:28 • São Paulo

Os ingressos para os jogos do Flamengo podem ser comprados de forma online ou presencial, e a venda geralmente é realizada por meio do site oficial de ingressos do clube, o Fla Ingressos. Dependendo da categoria do torcedor e do plano de sócio-torcedor, o acesso à compra pode ser liberado em diferentes horários, garantindo prioridade aos sócios de nível mais alto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como comprar ingressos do Flamengo

Os ingressos são divididos em categorias, que incluem setores como Norte, Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e o nível de associação do torcedor. Para os jogos com maior demanda, como clássicos e confrontos decisivos, os ingressos são liberados primeiro para sócios-torcedores do Nação, de acordo com a prioridade do plano, e posteriormente para o público geral.

Além disso, para aqueles que compram ingressos online, é necessário cadastrar a biometria facial para garantir o acesso ao estádio, especialmente em setores como Oeste Inferior e Maracanã Mais, que oferecem serviços adicionais, como buffet e maior conforto. Esses setores têm preços diferenciados, e os descontos oferecidos para sócios-torcedores incidem apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, não incluindo serviços extras como alimentação.

Os ingressos geralmente são disponibilizados conforme o seguinte cronograma de prioridade:

Diamante e Diamante +1 : Prioridade máxima e acesso antecipado aos ingressos.

: Prioridade máxima e acesso antecipado aos ingressos. Platina e Platina +1 : Segundo nível de prioridade, logo após o nível Diamante.

: Segundo nível de prioridade, logo após o nível Diamante. Ouro e Ouro +1 : Terceira prioridade, com acesso garantido antes do público geral.

: Terceira prioridade, com acesso garantido antes do público geral. Prata e Prata +1 : Abertura das vendas após os níveis superiores.

: Abertura das vendas após os níveis superiores. Bronze e Público Geral: Últimos a terem acesso aos ingressos, com os preços mais altos.

Os ingressos também estão disponíveis em diferentes faixas de preços, de acordo com o setor do estádio. Para o setor Norte, por exemplo, o valor para sócios Diamante pode ser de apenas R$ 12,50, enquanto para o público geral o valor é de R$ 50,00. Já para o setor Maracanã Mais, que oferece uma experiência premium, o valor chega a R$ 400,00 para o público geral.

Ingressos do Flamengo: onde comprar online

Os ingressos podem ser comprados diretamente no site oficial de ingressos do Flamengo. O processo é simples: basta criar uma conta, selecionar a partida desejada, escolher o setor e a quantidade de ingressos, e finalizar o pagamento. É importante que os torcedores façam o cadastro com antecedência para evitar filas virtuais e garantir a compra dos ingressos antes que eles se esgotem.

Para acessar o estádio, o Flamengo disponibiliza diferentes métodos de entrada, dependendo do perfil do torcedor. Os sócios-torcedores que possuem cartão-ingresso ativo podem utilizá-lo diretamente para acessar o estádio. Já os que não possuem o cartão, podem optar por um QR Code gerado no app "Fla Ingressos", disponível para Android e iOS, o qual deve ser apresentado na entrada do Maracanã.

Torcedores que compram ingressos sem ser por meio do plano de sócio devem realizar a troca do voucher pelo ingresso físico em um dos pontos de retirada disponíveis, como as bilheterias do Maracanã ou da sede da Gávea. Essa troca deve ser feita dentro do prazo estipulado, que normalmente começa um ou dois dias antes da partida e vai até o horário do jogo.

Pontos de venda e retirada

Os ingressos também podem ser comprados e retirados em pontos físicos, como bilheterias do Maracanã e balcões na sede da Gávea. Para a retirada, o titular da compra deve apresentar um documento oficial com foto, CPF, e o voucher da compra impresso. Ingressos comprados por estrangeiros requerem a apresentação do passaporte original, e a retirada só pode ser feita pelo titular da compra.

Os pontos de venda e retirada de ingressos para os jogos do Flamengo incluem:

Maracanã – Bilheteria 02 : Disponível um dia antes do jogo, das 10h às 17h, e no dia da partida até o fim do primeiro tempo.

: Disponível um dia antes do jogo, das 10h às 17h, e no dia da partida até o fim do primeiro tempo. Sede da Gávea – Balcão de Ingressos: Aberto nos mesmos horários das bilheterias do Maracanã, oferecendo mais uma opção para os torcedores realizarem a retirada dos ingressos comprados online.

É importante lembrar que os menores de 15 anos só podem retirar ingressos se acompanhados por um responsável legal, que também deve portar ingresso para o mesmo setor do estádio. Além disso, ingressos de meia-entrada só podem ser retirados mediante a apresentação do comprovante de benefício.

Dicas para comprar ingressos

Para garantir uma compra segura e evitar problemas, é recomendável que os torcedores comprem seus ingressos apenas pelos canais oficiais do Flamengo, como o site "Fla Ingressos" e os pontos físicos oficiais. A compra por meio de terceiros pode resultar em ingressos falsificados ou inválidos, o que impedirá o acesso ao estádio no dia do jogo.

Além disso, para evitar filas e contratempos no dia da partida, recomenda-se que a retirada dos ingressos físicos seja feita com antecedência. No caso de ingressos comprados pela internet, o Flamengo reforça que apenas o titular da compra poderá fazer a retirada, sendo necessário levar todos os documentos solicitados, como comprovantes de meia-entrada e documentos de identificação de cada um dos ingressos comprados.

Os ingressos do Flamengo para partidas no Maracanã são bastante procurados, especialmente em confrontos importantes, como clássicos cariocas e jogos decisivos de competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Por isso, é sempre importante estar atento ao início das vendas e garantir a compra logo nos primeiros dias de disponibilidade.

Os sócios-torcedores têm vantagens significativas, tanto no acesso antecipado quanto nos descontos oferecidos, o que faz com que a adesão ao programa de sócio seja uma excelente opção para os fãs mais assíduos do Mengão. O site do programa de sócio-torcedor também fornece informações atualizadas sobre o cronograma de venda de ingressos e outras vantagens para os associados.

Por fim, para mais detalhes e informações sobre horários de vendas e valores dos ingressos, é possível acessar o site oficial de vendas de ingressos do Flamengo, onde todas as informações são atualizadas para cada partida. Dessa forma, os torcedores podem planejar melhor a compra dos seus ingressos e garantir a presença no estádio para apoiar o Mengão.