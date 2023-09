Cabe destacar que o uniforme utilizado pelos jogadores precisa ser exatamente como o aprovado pelo Conselho Deliberativo, ou seja, na regra, os atletas não podem entrar em campo com a camisa personalizada com a faixa vermelha. Nela, vem escrito: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo". Até o momento, não se sabe se o Conselho Deliberativo do Flamengo, presidido por Antônio Alcides, irá se manifestar publicamente sobre o assunto.