A cidade de Orlando se prepara para receber o III Encontro de Consulados e Embaixadas do Flamengo, um evento promovido pelas embaixadas e consulados nos Estados Unidos. Sob a liderança e organização do vice-presidente da pasta pelo Flamengo, Dr. Mauricio Gomes de Mattos, o fim da semana será marcado por emoções intensas, começando na sexta-feira, 20 de outubro, com o aguardado confronto entre Orlando Magic e Flamengo.