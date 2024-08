Quem foi Adílio? Relembre a carreira do ídolo do Flamengo

Adílio, eterno camisa oito do Rubro-negro. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida • Publicada em 05/08/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro

Adílio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, morreu aos 68 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Multicampeão com a camisa rubro-negra, o ex-jogador marcou época no futebol brasileiro entre as décadas de 70 e 80.

➡️ Clique para ver mais notícias sobre o Flamengo

Em campo, o meia se destacava pelo estilo de jogo habilidoso e criativo, marcado por passes precisos e uma técnica refinada. Atuando principalmente como meio-campista, formou, ao lado de Zico e Andrade, um dos trios mais célebres do meio de campo rubro-negro.

Durante a carreira no Flamengo, de 1975 a 1987, Adílio conquistou diversos títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores da América e a Copa Intercontinental, em 1981, além dos Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982 e 1983. Ele também venceu várias edições da Taça Guanabara, Taça Rio e Campeonato Carioca.

Ele foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube: 617 vezes. Está atrás apenas de Júnior, com 876, e Zico, 732.

Carreira fora do Fla

Depois de deixar o Flamengo, Adílio teve passagens por clubes como Coritiba, Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Alianza Lima, do Peru. No Equador, ajudou a introduzir um estilo de jogo mais técnico que influenciou a base do Barcelona de Guayaquil. Ele encerrou a carreira em times menores do interior do Rio de Janeiro.

Após uma carreira consolidada no futebol, Adílio se aventurou no futsal atuando como ala-pivô. O atleta foi campeão mundial na modalidade vestindo a camisa da Seleção Brasileira em 1989.

Adílio em ação com a camisa do Flamengo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Auge em 1981

Como se as atuações emblemáticas não fossem o bastante para elevar Adílio ao patamar de lenda, o meia escreveu seu nome na história com um gol no capítulo mais notável da história do Flamengo, diante do Liverpool, em Tóquio.

A conquista do Mundial de Clubes em 1981 coroou um dos esquadrões mais marcantes da história do futebol brasileiro. E foi de Adílio o segundo gol da vitória por 3 a 0: após uma sequência de rebotes de Zico e Nunes, o eterno camisa oito só tocou para as redes defendidas por Bruce Grobbelaar.

Experiência como treinador

Adílio também teve experiências como treinador, incluindo uma passagem pelo Bahain, da Arábia Saudita, e pelas divisões de base do Flamengo, com as conquistas dos Campeonatos Cariocas em 2005, 2006 e 2007 com a equipe sub-20.