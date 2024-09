Gerson comemora gol, mas lamenta: ‘Estamos chateados com a eliminação na Libertadores’

Gerson marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite deste domingo (29), o Flamengo venceu o Athletico por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o capitão do Rubro-Negro, Gerson, lamentou a eliminação na Libertadores e comentou sobre o momento atual da equipe na competição nacional.

- Momento difícil. Estamos chateados ainda com a nossa eliminação na Libertadores. Assim como o torcedor, a gente queria continuar e passar para uma semifinal. Fico feliz pelo gol, mas infelizmente não conseguimos passar (Libertadores). O futebol é dinâmico, tivemos o jogo hoje, e na quarta-feira a gente já tem mais um jogo muito importante, que é uma semifinal, então é passo a passo agora - desabafou Gerson, se referindo sobre o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Maracanã.

- Como eu falei: "futebol é dinâmico". A gente teve muitos momentos bons aqui, mas no futebol existe oscilação. Como eu falei: "é difícil falar". Estou feliz que a gente hoje foi coroado com o gol. Eu fiz o gol, mas a equipe toda está de parabéns - completou.

- É sempre importante ganhar. O gol dá confiança, e a gente vai seguir trabalhando - finalizou.

