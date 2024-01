O Flamengo enfrenta São José (RS) pela terceira fase de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rubro-Negro fez uma boa fase de grupos e garantiu o primeiro lugar no grupo, em seguida, veio o time gaúcho. O duelo será realizado nesta segunda-feira (15), no Estádio José Liberatti, Osasco, São Paulo. O jogo terá transmissão do Sportv, pela televisão fechada, às 21h30.