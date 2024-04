Flamengo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Flamengo e Botafogo fazem o segundo clássico carioca do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 00:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 11h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

4ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de abril de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Halter, Bastos (Barboza) e Hugo; Danilo, Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Eduardo; Luiz Henrique, Savarino (Jeffinho) e Júnior Santos.