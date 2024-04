Clássico às 11h: veja qual será a temperatura estimada para Flamengo x Botafogo

Flamengo e Botafogo jogarão debaixo de sol quente no Maracanã (Foto: Divulgação/Maracanã)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Botafogo fazem o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro 2024 no horário das 11h, neste domingo (28). O horário incomum divide opiniões entre torcedores. O Lance! separou algumas informações sobre o tempo para o clássico no Maracanã.

De acordo com site "Climatempo", a temperatura na cidade do Rio de Janeiro no horário do jogo, entre 11h e 13h, estará estimada entre 30°C e 35ºC. A previsão feita pelo site na última sexta-feira (26) indica que o segundo tempo será de mais calor.

O céu não terá nuvens e não há possibilidade de chuva. A umidade do ar deve estar em 60% às 11h e deve cair até 50% no fim da partida. Se o jogo ocorresse no horário tradicional das 16h, começaria com temperatura em 37°C e terminaria com 35ºC.

Flamengo e Botafogo vivem momentos distintos na última semana. Enquanto o Rubro-Negro vem de derrota na Libertadores e empate no Brasileirão, o Alvinegro soma três vitórias consecutivas. A equipe de Tite está na 2° posição, uma acima da do time de Artur Jorge.