Flamengo tem novo desfalque contra o Atlético-MG; veja relacionados

O Flamengo divulgou neste sábado (25) a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Atlético-MG no domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim não contará com três atletas para a partida.

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Erick Pulgar e Lucas Paquetá já eram ausências confirmadas, pois ambos seguem no departamento médico. O chileno, que estaria fora por suspensão de toda forma, trata lesão no ombro direito. Ele tem chances de retornar diante do Estudiantes-ARG. Já o camisa 20 se recupera do edema no tendão da coxa esquerda sofrido diante do Bahia no último domingo (19).

A novidade fica por conta do desfalque de Nico de la Cruz. O uruguaio tem problema crônico no joelho e costuma ficar fora de partidas no gramado sintético, como o da Arena MRV, e não viajou com o grupo. Na entrevista coletiva após o triunfo sobre o Vitória na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, Leonardo Jardim externou a possibilidade de não contar com o camisa 18.

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Goleiros: Rossi, Dyogo Alves, Andrew. Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão. Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerosn Royal e Varela. Meio-campistas: De Arrascaeta, Everton Araujo, Jorginho, Saúl e Luiz Felipe. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan.

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Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

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