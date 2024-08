Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro

O Flamengo informou que o lateral-direito Varela foi diagnosticado com lesão no quadril direito e está fora do jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.

Varela também vira preocupação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Bolívar pelo jogo de ida.

Varela em campo com a camisa do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O substituto mais cotado é Wesley. Foi o garoto quem entrou em campo na última quarta-feira, quando o uruguaio sentiu a lesão saiu no segundo tempo da classificação sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

O Fla joga contra o rival paulista com chance de voltar à liderança do Brasileirão. Os rubro-negros estão três pontos atrás do Botafogo, que soma 43 e tem um jogo a mais. O Palmeiras soma 37 e está na quarta posição.