‘Flamengo hoje é o time mais amado, mas também é o mais odiado’, diz MGM

Um dos três candidatos à presidência do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, conhecido como MGM, apresentou seu programa de governo para o futebol na noite desta segunda-feira (25), em evento na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) da Lagoa, na zona sul do Rio. A eleição do clube está marcada para o próximo dia 9. Além de Mattos, concorrem Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Rodrigo Dunshee.

Além da apresentação do projeto voltado ao futebol — que foi acompanhado por cerca de 60 pessoas na AABB, além de transmissão ao vivo —, o evento serviu para mobilizar os apoiadores e tirar dúvidas dos sócios. Um deles perguntou a MGM por que o Flamengo não tem atuado junto à CBF e a outros clubes para regulamentar a ação de bilionários de “qualquer nacionalidade que entram aqui no Brasil para brincar de ganhar Campeonato Brasileiro”, em uma referência a SAFs e, sobretudo, ao Botafogo. Na resposta, o candidato considerou que o Flamengo se afastou dos outros clubes.

— Hoje a gente vê que as nossas representações não estão à altura. Elas não chegam para buscar novos caminhos e ideias, que tem que ter uma liderança. O Flamengo perdeu o protagonismo nessa área — disse MGM, citando ainda o fato de os clubes brasileiros estarem divididos em duas ligas e não trabalharem juntos em busca de melhorias no calendário.

— O Flamengo hoje é o time mais odiado… É o mais amado, mas também é o mais odiado fora de campo. Por quê? Porque a nossa política de relação é uma política de inimigo. Nós temos que entender que o Flamengo não joga sozinho, e nós temos que ter uma relação com os nossos coirmãos.

O projeto de Maurício Gomes de Mattos para o futebol possui 111 páginas e prevê que o departamento de futebol tenha “profissionalização total”. Pelo programa, a área contará com um executivo de futebol e contemplará categorias de base, scout e análise de desempenho, saúde e performance, cuidado do atleta e também do gramado. Se for eleito, MGM também quer implantar a neurociência voltada ao esporte no clube.

O programa promete alcançar todas as categorias de futebol do clube, e prevê a criação de um departamento profissional exclusivo para o futebol feminino.

— Vamos investir em captação e infraestrutura. O futebol feminino vai ter as mesmas condições do futebol masculino. Nós queremos fazer um estádio na Gávea para quatro mil espectadores, para valorizar as competições de base e o feminino — prometeu Maurício Gomes de Mattos, que falou com o Lance! ao fim da apresentação.

A eleição no Flamengo está marcada para o dia 9 de dezembro, e pela primeira vez será feita através de urnas eletrônicas. Quem vencer o pleito comandará o clube no próximo triênio.