Flamengo faz contas para continuar vivo na Libertadores; veja cenários

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo entra em campo para enfrentar o Bolívar em jogo decisivo, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Embora esteja provisoriamente na lanterna do Grupo E, o Rubro-Negro depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

DUAS VITÓRIAS

Com dois triunfos contra Bolívar e Millonarios, o Flamengo chegaria aos 10 pontos e não poderia ser alcançado pela equipe da Colômbia ou pelo Palestino. No entanto, o time de Tite não garantiria a liderança da chave, uma vez que precisaria contar com uma derrota dos bolivianos na última rodada da fase de grupos.

UMA VITÓRIA E UM EMPATE

Neste cenário, o Flamengo chegaria a oito pontos e não teria condições de alcançar a liderança do Grupo E. Além disso, o Rubro-Negro dependeria de um tropeço (empate ou derrota) do Palestino na 6ª rodada diante do Bolívar, em La Paz.

UMA VITÓRIA E UMA DERROTA

Nesse caso, a equipe de Tite chegaria aos mesmos sete pontos que o Palestino possui atualmente. Por conta disso, o Rubro-Negro precisaria torcer também por uma derrota dos chilenos na última rodada contra o Bolívar.