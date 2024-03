Flamengo encara adversários modestos, mas com logística complicada na fase de grupos (Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após um 2023 desastroso, o Flamengo inicia 2024 com outra postura e em busca da conquista do título da Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro tem alguns desafios para lidar desde a estreia da competição.

A equipe comandada por Tite inicia sua jornada no torneio continental entre os dois jogos das finais do Campeonato Carioca contra o Millonarios, na Colômbia. Dessa forma, o comandante precisará saber gerir o elenco em busca do título estadual e de um bom início visando a Glória Eterna.

LOGÍSTICA

O Flamengo não foi o clube mais privilegiado no sorteio dos grupos da Libertadores 2024. Dentre os clubes brasileiros, o Rubro-Negro será o segundo que percorrerá mais quilômetros. A equipe de Tite caminhará por 20.350 km (ida e volta) nos seis primeiros compromissos, o que o coloca à frente apenas do Botafogo.

Logo na estreia, o Mais Querido viaja para Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Millonarios. O clube manda seus confrontos no Estádio El Campín, que fica a 2.600 metros acima do nível do mar e será o primeiro grande desafio.

Mas esse não será o pior desafio do Flamengo na altura. O duelo contra o Bolívar, em La Paz, será a 3.600 metros acima do nível do mar. Este será o confronto mais desgastante em termos de cansaço para o Mais Querido.

Em entrevista ao fim do sorteio, Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, não escondeu a preocupação com a questão da altitude. Marcos Braz também havia externado o temor com as partidas fora de casa.

ADVERSÁRIOS

Millonarios - O clube conquistou o título do Apertura em 2023 e ficou com a 2ª colocação geral na tabela acumulada do Campeonato Colombiano. No entanto, a equipe não faz um bom início em 2024 e ocupa apenas a 15ª colocação dentre 20 times, tendo seis derrotas em 12 jogos.

Bolívar - Em 2023, o Bolívar foi vice-campeão boliviano, mas fez uma boa campanha na Libertadores. Além de ter vencido o Palmeiras na fase de grupos, o clube chegou até as quartas de final e foi eliminado para o Internacional. Em 2024, a equipe de Alberto Gamero soma quatro vitórias em seis partidas e lidera o Grupo D do Apertura.

Palestino - Na temporada passada, o Palestino ficou com apenas a 4ª colocação do Campeonato Chileno e não faz um grande início de ano em 2024. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª colocação na competição nacional e não conta com nenhum grande destaque individual.

DATAS

GRUPO E

1ª rodada (2 a 4 de abril):

Millonarios x Flamengo

2ª rodada (9 a 11 de abril):

Flamengo x Palestino

3ª rodada (23 a 25 de abril):

Bolívar x Flamengo

4ª rodada (7 a 9 de maio):

Palestino x Flamengo

5ª rodada (14 a 16 de maio):

Flamengo x Bolívar

6ª rodada (28 a 30 de maio):

Flamengo x Millonarios