Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam na final em busca do título e da artilharia do Carioca

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Nova Iguaçu duelam neste sábado (30) no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Além de se enfrentaram pelo título, as equipes contam com um confronto particular entre os artilheiros Pedro e Carlinhos. Os jogadores serão parceiros de time após a grande decisão.

Pedro e Carlinhos dividem a artilharia do Campeonato Carioca com oito gols. A diferença é que o atacante do Flamengo estevem em campo em oito jogos, enquanto o do Nova Iguaçu em 10.

Pedro tem um início de ano mágico pelo Flamengo. Ao todo, o atacante já anotou 11 gols em 11 partidas. Ou seja, média de um gol por jogo Os números são os mesmos dos primeiros 11 confrontos de 2023.

A diferença é que no ano passado, Pedro não balançou a rede em três partidas. Em 2024, somente em dois jogos que o atacante não fez gol.

Por outro lado, Carlinhos não fez grandes temporadas no passado. O 2024 do atacante do Nova Iguaçu é que tem sido o ano mágico na carreira do jogador. Ao todo já são nove gols em 13 jogos.

Maracanã é o palco da decisão entre Flamengo e Nova Iguaçu (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

A bola rola para Flamengo e Nova Iguaçu às 17h, no Maracanã.