Flamengo e estafe de Matheus Gonçalves veem o meia se desvalorizando e vão avaliar propostas

O estafe de Matheus Gonçalves acredita que o jogador está se desvalorizando no Flamengo com a falta de continuidade na equipe do técnico Tite. O meio-campista soma pouquíssimos minutos na atual temporada e propostas serão avaliadas, segundo informações da Raisa Simplicio.

No início do ano, o Rubro-Negro via o jogador de 18 anos com potencial para ser a próxima grande venda do clube, mas por não ganhar espaço para atuar nos jogos, mesmo com a série de desfalques recentes, ambas as partes procuram uma solução na próxima janela de transferências.

O Flamengo só aceitava vender Matheus Gonçalves por mais de 20 milhões de euros (R$ 118,2 milhões). Porém, por conta do atual cenário, pessoas próximas ao jovem acreditam que se chegar oferta de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) será um 'milagre'.

A joia chegou a ser emprestada ao RB Bragantino em julho do ano anterior, mas retornou logo em dezembro para ser opção do treinador na temporada. De acordo com a jornalista, o clube da Gávea está relutante em emprestar o jogador, que teve sondagens de Santos e Corinthians anteriormente, para outros clubes no Brasil.

Por outro lado, o estafe do atleta entende que se o Flamengo abrir a porta novamente para um empréstimo no futebol brasileiro, o leque de opções por Matheus Gonçalves aumenta bastante.