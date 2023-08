Com a eliminação para o Olimpia, o Flamengo, último campeão da Copa Libertadores, desperdiçou a chance de garantir o título jogando no Maracanã, com o apoio da torcida. Agora, o cenário rubro-negro muda, a pressão pela Copa do Brasil aumenta e a cobrança por uma 'volta por cima' no Brasileirão também será intensificada. O próximo desafio, inclusive, é pelo Campeonato Brasileiro: contra o São Paulo, no domingo (13), às 18h30 (de Brasília).