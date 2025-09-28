menu hamburguer
Corinthians ou Flamengo? Veja quem tem o elenco mais valorizado

Flamengo é quase 80 milhões de euros mais valorizado

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 28/09/2025
06:30
Yuri Alberto está em alta no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraYuri Alberto está em alta no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Corinthians vai receber o Flamengo no próximo domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, por mais uma rodada do Brasileirão 2025. Confira com o levantamento do Lance! quais são os jogadores mais valorizados de cada elenco e qual plantel vale mais.

A diferença entre os elencos de Flamengo e Corinthians ficou escancarada com o jogo da primeira rodada do Brasileirão, quando o Rubro-Negro bateu o Timão por 4 a 0 no Maracanã lotado. Hoje, a equipe carioca é a segunda mais valorizada da América do Sul, atrás apenas do Palmeiras. Atualmente, o elenco do Flamengo está avaliado em 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Vale ressaltar que, desde o primeiro jogo, o Rubro-Negro se reforçou ainda mais, contratando jogadores como o Samuel Lino, Emerson Royal, Saúl e outros.

Por outro lado, o Corinthians possui a quinta equipe mais valorizada da América do Sul. Avaliada em 110,4 milhões de euros (R$ 690 milhões), a equipe paulistana quase não se reforçou desde que os times se encararam pela primeira vez em 2025.

Samuel Lino Flamengo Vitória
Samuel Lino, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Top 10 jogadores mais caros do Flamengo

  1. Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
  2. Pedro – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  3. Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  4. Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  5. Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  6. Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  7. Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  8. Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  9. Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  10. Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)

Top 10 jogadores mais caros do Corinthians

  1. Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
  2. Rodrigo Garro – 13 milhões de euros (R$ 81,9 milhões)
  3. Breno Bidon – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  4. Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  5. Memphis Depay – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  6. Talles Magno – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  7. Matheuzinho – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  8. Gui Negão – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  9. Raniele – 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões)
  10. José Martínez – 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões)

