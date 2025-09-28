Corinthians ou Flamengo? Veja quem tem o elenco mais valorizado

O Corinthians vai receber o Flamengo no próximo domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, por mais uma rodada do Brasileirão 2025. Confira com o levantamento do Lance! quais são os jogadores mais valorizados de cada elenco e qual plantel vale mais.

continua após a publicidade

A diferença entre os elencos de Flamengo e Corinthians ficou escancarada com o jogo da primeira rodada do Brasileirão, quando o Rubro-Negro bateu o Timão por 4 a 0 no Maracanã lotado. Hoje, a equipe carioca é a segunda mais valorizada da América do Sul, atrás apenas do Palmeiras. Atualmente, o elenco do Flamengo está avaliado em 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Vale ressaltar que, desde o primeiro jogo, o Rubro-Negro se reforçou ainda mais, contratando jogadores como o Samuel Lino, Emerson Royal, Saúl e outros.

Por outro lado, o Corinthians possui a quinta equipe mais valorizada da América do Sul. Avaliada em 110,4 milhões de euros (R$ 690 milhões), a equipe paulistana quase não se reforçou desde que os times se encararam pela primeira vez em 2025.

continua após a publicidade

Samuel Lino, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Top 10 jogadores mais caros do Flamengo

Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) Pedro – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões) Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)

Top 10 jogadores mais caros do Corinthians