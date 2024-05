Ex-Flamengo brilha na Ásia, marca gol e faz homenagem ao RS

Jajá comemora gol na Indonésia e dedica ao RS (Foto: Divulgação / Madura United)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Hugo Gomes, o Jajá, foi autor do gol da vitória do Madura United por 1 a 0 sobre o Borneo, pelo primeiro jogo da semifinal da Championship Series, a Liga Nacional da Indonésia. O ex-jogador do Flamengo homenageou as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul (RS) e foi eleito o melhor em campo.



- Vencemos o time de melhor campanha da Liga com a força da nossa torcida e também com muita disciplina tática. Domingo tem mais! Temos agora a vantagem do empate, mas precisamos jogar com a mesma inteligência e concentração da partida de hoje - disse Jajá, que é destaque na temporada com nove gols e sete assistências.

Ao comemorar o gol, Jájá levantou a camisa com pedido de oração aos moradores do Rio Grande do Sul, afetados pela catástrofe das chuvas no estado.

- Mesmo longe fica toda minha solidariedade e oração ao povo gaúcho. É difícil até encontrar palavras! Pessoas que perderam a vida, sonhos e famílias que foram dilaceradas com essa tragédia. Que essa corrente do bem de doações e ajuda não pare - disse o ex-Flamengo, emocionado na entrevista de saída do campo.

O jogo da volta da semifinal acontece nesse domingo, às 9h (de Brasília). O Madura United joga por um empate para avançar à inédita final da Liga.

