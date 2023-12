- As regras de governança é que definiriam (um possível cargo na SAF). Mas com o controle sendo do Flamengo, seria uma decisão do Conselho Diretor, com grande participação e poder decisório do presidente eleito. No Bayern, alguns executivos da SAF acumulam as mesmas funções como executivos da associação desportiva. A rigor, isso já ocorre no Flamengo no caso do Maracanã. O senhor Severiano (Braga) foi apontado pelo Flamengo como gestor da futura empresa que estamos criando com o Fluminense para gerir o Maracanã em caso de vitória… Dependerá das regras de governança. Os sócios do Flamengo podem preferir que o presidente acumule o cargo e presida a SAF. Ou que ele ajude a apontar, por exemplo, um profissional selecionado no mercado para a função. A decisão seria dos sócios -, disse, antes de prosseguir: