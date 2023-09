Na chegada de Sampaoli, a multa estava estipulada em 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). No entanto, o valor diminui com o passar do contrato. Hoje, estima-se que está em 1,5 milhão de euros (R$ 7,9 milhões). O técnico argentino tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024.