Depois de perder para o São Paulo na partida de ida da final da Copa do Brasil, o Flamengo tem uma chance de recuperar a moral antes do jogo decisivo no Morumbi. Contra o Goiás, pela 24ª rodada do Brasileirão, Sampaoli deve escalar Éverton Ribeiro e Matheuzinho como titulares. Os dois vivem momentos diferentes na temporada.