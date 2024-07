Em jogo de dois pênaltis, Gabigol e Pedro decidem e Flamengo segue vivo na luta pelo título

Pedro comemora gol de empate para o Fla. (Divulgação/Brasileirão)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Criciúma por 2 a 1 no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após sair atrás do placar, o time virou a partida com gols de Pedro e Gabigol. Com o resultado, o Fla chega a 34 pontos e assume a segunda colocação no campeonato.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A partida contou com dois pênaltis e muita reclamação pelo lado catarinense. No primeiro, Pedro desperdiçou a cobrança, mas empatou o jogo minutos depois, enquanto o segundo lance gerou muito assunto: Barreto chutou uma segunda bola, arremessada pela torcida do próprio Flamengo, e atrapalhou o ataque adversário.

O árbitro assinalou pênalti e deu amarelo para o jogador. Gabigol, que completou seu sétimo jogo com a camisa do Fla neste Brasileiro, bateu o pênalti com maestria e virou a partida em Brasília.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Criciúma

Brasileirão - 18ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 20 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

⚽ Rodrigo, aos 35' (CRI) e Pedro, aos 76' (FLA) e Gabigol, aos 89' (FLA)

🅰️ De Arrascaeta (FLA)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencatti)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Barreto, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes); Arthur Caíke e Allano.

Gabigol foi herói de mais um resultado para o Flamengo. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF