A final da Libertadores será disputada no dia 4 de novembro, no Maracanã, e o Flamengo quer mandar o jogo contra o Bragantino, previsto para o dia 29 de outubro, no mesmo local. A Conmebol, no entanto, não quer liberar o estádio, e o presidente Rodolfo Landim bate o pé para a realização da partida no Mário Filho.