O objetivo da reunião realizada no Distrito Federal foi ouvir a categoria, uma das mais afetadas pela atual gestão, a qual Bandeira de Mello faz oposição. Os torcedores de fora do Rio de Janeiro se sentiram desprestigiados com as mudanças promovidas pelo mandato de Rodolfo Landim, e o assunto virou uma nova porta aberta de EBM visando as eleições.