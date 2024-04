Decisão de Tite pode afetar o futuro do Flamengo na Libertadores

Tite poupou jogadores no duelo contra o Bolívar (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Passada metade da fase de grupos, a classificação do Flamengo às oitavas de final da Copa Libertadores está ameaçada. A decisão de Tite de jogar sem força máxima na última partida, contra o Bolívar, resultou em derrota na altitude de La Paz e no aumento da vantagem do time boliviano, que é o líder, com nove pontos.

O Rubro-Negro soma quatro pontos e ocupa a segunda colocação do grupo E, apenas um ponto à frente do Palestino (CHI), terceiro colocado.

A decisão de preservar alguns titulares, como Pedro, Arrascaeta e Everton Cebolinha, foi uma escolha de Tite em conjunto com departamento médico do clube. Em entrevista após a derrota, o ex-treinador da Seleção Brasileira afirmou que não poderia ser irresponsável a ponto de submeter seus atletas a eventuais lesões, principalmente musculares.

- A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá. A responsabilidade é minha, porque a definição da equipe é minha, mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência - afirmou o treinador.

Apesar do resultado adverso, o Flamengo disputará dois dos três jogos restantes da fase de grupos no Rio de Janeiro, e depende apenas das próprias forças para avançar à próxima fase da competição continental. No entanto, terminar na primeira colocação da chave é dubitável, uma vez que o Bolívar ainda não perdeu pontos na atual edição da Libertadores.

CONFIRA O CALENDÁRIO RESTANTE DO FLAMENGO NA LIBERTADORES

Na próxima rodada, o Rubro-Negro viaja até o Chile para enfrentar o Palestino. Na sequência, recebe o Bolívar, e encerra a sua participação na fase de grupos contra o Millonarios, também no Rio de Janeiro.

Flamengo corre o risco de não se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Jorge Bernal/AFP)